فيديو.. مسجد في لبنان يبث أغنية لنوال الزغبي يثير الغضب

علاقات و مجتمع

انتشر مقطع فيديو لمسجد النميرية في لبنان، يبث أغاني المطربة اللبنانة نوال الزغبي، أثار كثير من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شارك هذا الفيديو مستخدمين مواقع "فيسبوك"، و"تويتر"، مستنكرين أن يقوم مسجد ببث أغاني على مرأى ومسمع من الجميع، وذلك أثناء بث كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي.

وكان الجامع يستخدم إحدى الترددات الإذاعية التي بثت أغنية نوال الزغبي، واضطرت إدارة المسجد إلى بث بيان رسمي لتوضيح سبب الخطأ الذي حدث، بعد موجة من الغضب العارم التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء في البيان، "(لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ) كان يجرى البحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، إستقر عليها وبدأ البث.

أثناء الكلمة ذهب الأخ عبد الله بدير الذي شغل الإذاعة لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم أو إحداهن، لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بسرعة قياسية، وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بإحدى المواقع لنشره تحت إسم (دي جي النميرية)".

وأكدت صفحة "نبض النميرية"، أن ما جرى هو خطأ طبيعي، وقد يحدث مع أي منا، وندين بأشد عبارات الاستنكار والتأسف للمستوى المتدني الذي وصل له مصور/ة المقطع، ويجرى التحقيق في الواقعة.