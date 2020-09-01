بعد قضية فيرمونت.. أزمات في حياة نهى العمروسي من المخدرات لوفاة زوجها بالسرطان

علاقات و مجتمع

أزمات عدة عانت منها الفنانة نهى العمروسي، ولعل من أبرزها فقدان زوجها الفنان مصطفى كريم، والذي توفي إثر اصابته بالسرطان، ما جعلها تعكف على تربية ابنتها نازلي، والتي كانت سببًا في أزمة جديدة تدخل بها الفنانة، حيث ارتبط اسمها بقضية "الفيرمونت"، تلك القضية التي مازالت التحقيقات مستمرة فيها، حتى قررت حبس الابنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، برفقة أحمد الجنزوري.

ويُقدم هُن الأزمات التي مرت بها الفنانة نهى العمروسي، خلال السطور التالية.

وفاة زوجها بالسرطان

تأثرت الفنانة نهى العمروسي، بوفاة زوجها الفنان مصطفى كريم، الذي توفي في مرحلة الشباب متأثرًا بالسرطان، والتي رفضت الزواج بعده، وعكفت على تربية ابنتها "نازلي".

قضية تعاطي المخدرات

شهدت مسيرتها الفنية انخفاضا بعد قضية المخدرات التي حبست فيها في عام 2013، والتي كانت كشفت كواليسه خلال برنامج"90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، بأنها دخلت "سجن النسا" بعد 3 أيام فقط من مشاركتها بمسلسل "سجن النسا"، بسبب اتهامها في قضية تعاطي المخدرات، حتى أنقذها التقرير الطبي.

وأضافت العمروسي، أنها استمرت في محبسها 21 يومًا على ذمة قضية تعاطي المخدرات، لتظهر خلال تلك الأيام معادن أصدقائها.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على "العمروسي"، و9 آخرين داخل "جاليري" بمنطقة الزمالك، بعد ورود معلومات ببيع مالك "الجاليرى" مواد مخدرة، وتم حبسها على ذمة القضية، وأُخلى سبيلها على ذمة القضية، وبعدها قررت النيابة إحالتها لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

نهى العمروسي: رميت طوبة الفن.. مش عايزة أموت مقهورة

وكانت أعربت الفنانة نهى العمروسي عن حزنها الشديد لما وصل إليه حال الفن في الوقت الحالي، مؤكدة أنها قررت أن تبحث عن مهنة بديلة للفن لأنها عانت كثيرا في الفترة الماضية سواء على مستوى التمثيل أو الكتابة.

وكانت قالت خلال تصريح لـ"الوطن"، إن أي فنان لديه قدرات إبداعية عندما يفشل فيها يموت قهرا عليها مثلما حدث مع المخرج أسامة فوزي، مشيرًا إلى أنها لم تنتظر كي تموت قهرا.

أزمة ابنتها وارتباط اسمها بقضية"الفيرمونت"

ارتبط اسم نازلي، ابنة الفنانة نهى العمروسي، بقضية "الفيرمونت"، تلك القضية التي مازالت التحقيقات مستمرة فيها، حتى قررت حبس الابنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، برفقة أحمد الجنزوري.

وكانت نشرت "نهى" بعض التدوينات الخاصة التي أشارت من خلالها عن تورط اسم ابنتها في قضية الفيرمونت، كان آخرها هو: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم".