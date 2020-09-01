9 معلومات عن نازلي ابنة نهي العمروسي المتهمة في قضية "فيرمونت"

علاقات و مجتمع

جاء اسم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، ضمن متهمين آخرين في قضية "فيرمونت"، إذ تم القبض عليها وحبسها 4 أيام على ذمة القضية.

وترجع أحداث "جريمة فيرمونت"، لعام 2014، إذ تعرضت فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب ثم قاموا بتصويرها وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

يرصد "هن" أبرز المعلومات عن نازلي مصطفى كريم.

- نازلي هي الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي.

- والدها هو الفنان مصطفى كريم، الذي توفى في عمر مبكر بعد إصابته بالسرطان.

- حينما توفى والدها كانت تبلغ من العمر 4 أعوام.

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- نادرة الظهور مع والدتها الفنانة نهى العمروسي، التي تحمل الكثير من ملامحها.

- شاركت والدتها الفنانة نهى العمروسي في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشر عبر "السوشيال ميديا"، إذ نشرت "نهى" صورة قديمة لهما ترجع لعشرة أعوام سابقة، وقارنتها بصورة حديثة.

- تورط اسمها في القضية المثارة، المعروفة بـ"جريمة فيرمونت".

- بحسب والدتها الفنانة نهى العمروسي لـ"الوطن"، بأن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا.

- ذكرت والدتها في حديثها لـ"الوطن"، بأن ابنتها هي الشاهدة في قضية "فيرمونت"، ضد المتهمين بالقضية.

- تم إغلاق حسابها على "فيس بوك"، بعد حبسها في قضية "فيرمونت".