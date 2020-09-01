إطلالة مُتألِّقة لـ"ميغان ماركل" باللون الأبيض في أحدث ظهورٍ لها

خطفت ميغان ماركل الأنظار في أحدث إطلالة لها بأسلوب جديد ومتميّز وأنيق كعادتها، وذلك خلال إجرائها حوارا مع غلوريا ستاينم لصالح برنامج Makers حول حقوق المرأة وتمثيلها وأهمية التصويت.



وبدت ميغان ساحرة باللون الأبيض، وتألقت بسروال من مجموعة Anine Bing، ويبلغ ثمنه 250$ تميّز بقصته الواسعة ونقشة المقلّم عمودياً باللون الأسود، وأكملت اللوك بتي شيرت أبيض.



السروال المقلّم هو قطعة أساسية يجب أن تضميها إلى مجموعتك وتتألقي بها على طريقة دوقة ساسكس أو تنسقيها بشكل مختلف، لكن كوني أكيدة أنها ستضيف لمسة من الأناقة الى الإطلالة سواء كان لوك للذهاب الى العمل أو لقضاء العطلة. وسبق أن رأينا عدداً من المشاهير من محبي علامة Anine Bing وأبرزهن جيجي حديد وروزي هانتغتون وايتلي.



وبالعودة إلى إطلالة ميغان، فقد زيّنت اللوك بقبعة من القش، كانت قد أطلت بها سابقاً، وهي من ماركة Janessa Leone ويبلغ ثمنها $356 للوك صيفي مميّز، كما نسّقت مع إطلالتها حذاء مفتوح من تصميم ستيلا ماكارتني Stella McCartney مصنوع من الجلد النباتي باللون الأسود ويبلغ ثمنه 346$.

ونال هذا اللوك إعجاب متابعي ميغان ماركل، فقد انهالت عليها التعليقات التي أثنت على جمالها.

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إطلالة صيفية مميّزة جديدة تألقت بها ميغان ماركل، استوحي من القطع التي استخدمتها بهذا اللوك لتتألقي بدورك بالسروال المقلّم مع التيشيرت الأبيض للوك صيفي مميّز، كما يمكن أن تضيفي إليه البليزر الأنيق لتحويله إلى لوك أنيق مناسب للعمل في فصل الخريف المقبل.

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