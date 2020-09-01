علاقات و مجتمع

عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قدمت الفنانة نهى العمروسي الدعم لابنتها نازلي، وذلك بعد حبسها بسبب قضية "فيرمونت". ونشرت "نهى" بعض التدوينات الخاصة التي أشارت من خلالها عن تورط اسم ابنتها في قضية الفيرمونت، كان آخرها هو: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم". Advertisements وكان قبلها بيومين أيضًا، أشارت في منشور آخر عن ابنتها: "لما تبقى على حق وييجي حد يتبلي عليك ويحاول يشوه صورتك ما تردش، ماتنزلش لمستواه الوضيع.. لإنك ثابت من جواك ولإنك عارف كويس إنه كداب ومروج إشاعات ومنافق ومأجور.. سيب الأيام تبين الحقيقة وتبين أد إيه إنت متَرفع مع إنك صاحب حق.. سيب الأيام تبين مين الناس الرخيصة ومين الناس اللي مالهاش تمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر نهى العمروسي تدعم ابنتها فى قضية "الفيرمونت": "المظلوم بقى ظالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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