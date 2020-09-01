الامارات | الصور الأولى للقاء فيروز والرئيس الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى للقاء فيروز والرئيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لأيقونة الفن اللبناني والعربي فيروز على "تويتر"، صورا للقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها، الذي جرى أمس.

وظهرت فيروز (85 عاما) في رداء أسود، وحرصت على الاستعانة بالقناع الطبي الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا. عن الحنين الذي ينتابنا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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