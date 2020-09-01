هنا الزاهد بإطلالة جديدة برفقة أحمد فهمي: شكله صغر ووشه نّور

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وظهرت هنا خلال الصورة بإطلالة جذابة باللون الأسود المكشوف من منطقة البطن، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل.

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لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 472 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات التي أشادت بجمالها، "اكتر صورة حسستني انك باربي بجد، ربنا يحفظكوا، ربنا يحميكوا لبعض، فهمي شكله صغر اووي ووشه نور، أحلى اتنين على الكوكب".

هنا الزاهد تروي كواليس الواقعة والمحضر

وكانت تعرضت الفنانة هنا الزاهد، في يوليو الماضي، لواقعة تحرش ، والتي روت خلال مداخلة هاتفية في برنامج"التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري، كواليس الواقعة التي تعرضت لها معربة عن سعادتها البالغة، بعد القبض عليهم، قائلةً"مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، لما كلموني روحت على طول، عشان يأخذوا أقوالي، وأوقع على المحضر".

وعن كواليس الواقعة قالت، "عددهم 6 أفراد، أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدا جدا، ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة".

هنا الزاهد للفتيات: طلعي موبايلك وصوري والشرطة هتجيب حقك

ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى الفتيات، قالت خلالها: "أنا عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك".