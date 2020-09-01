مات زوجها بالسرطان وقبض على ابنتها في قضية "فيرمونت".. معلومات عن نهى العمروسي

علاقات و مجتمع

ارتبط اسم نازلي، ابنة الفنانة نهى العمروسي، بقضية "الفيرمونت"، تلك القضية التي مازالت التحقيقات مستمرة فيها، وتم حبس الابنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، برفقة أحمد الجنزوري، ما جعل الفنانة تتصدر محركات البحث"جوجل".

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة نهى العمروسي، خلال السطور التالية.

- ولدت نهى العمروسي، في 11 يناير عام 1963، وتبلغ من العمر 57 عامًا.

- جدها الصحفي"محمد نجيب"، رئيس تحرير جريدة المساء.

- حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، قسم سيناريو عام 1990.

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- كان أول أعمالها الفنية أمام المخرج يوسف شاهين، خلال فيلم "حدوته مصرية".

- تزوجت من الممثل مصطفى كريم، والذي توفي إثر اصابته بالسرطان، ولم تتزوج بعده، وانجبت منه ابنتها نازلي.

- شهدت مسيرتها الفنية انخفاضا بعد قضية المخدرات التي حبست فيها في عام 2013.

- أشهر أعمالها السينمائية التي شاركت فيها مع كبار النجوم، فيلم "حارة برجوان"، و"حدوته مصرية"، و"بيت القاصرات"، و"حنفي الأبّهة"، و"العذراء والعقرب".

- لم تشارك بأيّ أعمال مسرحية طوال حياتها الفنية، سوى مسرحية "الفضيحة" التي كانت من تأليف لينين الرملي، وإخراج شاكر عبد اللطيف.

ويذكر أنه حبس أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفيرومنت.