يسرا ترقص مع أبطال "خيانة عهد" على "3 دقات" (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، ظهرت خلاله الفنانة يسرا وهي ترقص برفقة الفنانة عبير صبري، وأبطال مسلسل "خيانة عهد" على نغمات أغنية "3 دقات".

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وأظهر مقطع الفيديو عددا من أبطال "خيانة عهد" منهم خالد أنور وتيام عمار، وكان ذلك خلال حضورهما حفل زفاف في الساحل الشمالي.

ويذكر أن الفنانة يسرا شاركت في الموسم الرمضانى الماضي 2020، بمسلسل "خيانة عهد"، وشاركها عدد من الفنانين بينهم حلا شيحة، عبير صبري، تيام عمار، خالد أنور، هنادي مهنا.

المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإنتاج "العدل جروب" وإخراج سامح عبد العزيز‎.