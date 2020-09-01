الامارات | خاروف اسكتلندي.. أغلى من "فيراري" ومنزل فخم

شكرا لقرائتكم خبر عن خاروف اسكتلندي.. أغلى من "فيراري" ومنزل فخم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن خاروفا من سلالة "تيكسل" يبلغ من العمر 6 أشهر، بيع في إسكتلندا بمبلغ 489 ألف دولار، ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم. ويتجاوز سعر الخاروف المسمى "دابل دياموند" (الجوهرة المزدوجة) ثمن سيارة "فيراري" أو ساعة "رولكس" أو سعر منزل فخم.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.

وبخلاف حالته الوراثية الممتازة، فإن ما ساعد على بيع الخاروف بهذا السعر هو التوقيت الحالي الذي يصادف موسم التزاوج، إذ يخطط أصحابه الحاليون، وهم مجموعة من مربي الخراف، لاستخدامه في تلقيح النعاج .

وحطم سعر الخروف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا عام 2009، عندما تم بيع الخاروف Garngour Craftsman مقابل 293 ألف دولار أميركي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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