مستحضرات تقشير الوجه.. مفتاح جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "أوكو تست" أن مستحضرات تقشير الوجه تعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنها تعمل على تنظيف البشرة وإزالة القشور الميتة وتصغير المسام، ومن ثم التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأضافت المجلة الألمانية أنه من الأفضل استعمال المستحضرات، التي تحتوي على مُقشرات طبيعية مثل بذور المشمش المطحونة أو دقيق الخيزران أو قشور اللوز أو الرمل أو زيت الجوجوبا المهدرج بدلا من المُقشرات الاصطناعية مثل البولي إيثيلين أو النايلون أو البولي أميد.

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