عيون طفلك تحتاج إلى نظارة شمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن عيون الأطفال أكثر تأثرا بأشعة الشمس مقارنة بالبالغين؛ نظرا لأن عدسة العين تكون أكثر شفافية وإنفاذا للضوء.

لذا تحتاج عيون الطفل إلى نظارة شمسية بدءا من عمر 3 سنوات، وذلك لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، والتي قد تُلحق ضررا بالشبكية والقرنية وملتحمة العين.

وعن مواصفات النظارة الشمسية المناسبة للأطفال أوضحت الرابطة أن النظارة ينبغي أن تكون ذات عدسات وأذرع كبيرة بحيث تغطي العين من الجانب، كما ينبغي أن تكون العدسات داكنة، ويُفضل أن تكون رمادية أو بنية اللون ومزودة بملصق UV-400، والذي يشير إلى أنها توفر للعين حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة حتى 400 نانومتر.

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