حمام السباحة واجهة الفنانات في جلسات التصوير: أشهرهن سمية الخشاب ورانيا يوسف

لايف ستايل

من حين لآخر تشارك الفنانات متابعيهن بجلسات التصوير الخاص بهن، التي تأتي في أماكن مختلفة، لكن فنانات اخترن أن يكون حمام السباحة هو أحد الأماكن المفضلة للبعض.

سمية الخشاب

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الفنانة سمية الخشاب، داخل حمام السباحة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سمية" في جلسة التصوير وهي مرتدية فستانا أسود عاري الكتفين، كما اختارت ارتداء سلاسل حديدية، معلقة على الصور: "نحن المخالب.. نحن بالسلاسل.. قلوبنا عبثا.. قفزنا دون أن نسأل لماذا".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "إيه القمر المنور دا" "كلامنا جميل" "رجعتي سمية بتاعة زمان" "ملكة البحر".

الفنانة رانيا يوسف نشرت جلسة تصوير جديدة لها داخل حمام السباحة، عبر "إنستجرام"، ولم يظهر سوى وجهها ومنطقة الكتف والذراعين.

ووقتها تفاعل معها متابعوها في التعليق على جلسة التصوير التي أثارت الجدل، خاصة بعدما أقدمت "يوسف" على حملة فضح المتحرشين جنسيًا الذين يعتدون عليها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".

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وكانت من ضمن التعليقات التي استقبلتها "يوسف": "معًا ضد التحرش"، "ثم تتكلمين عن التحرش"، "وسقطت البطانة"، "انتي اللي بتجيبيه لنفسك".

ميرهان حسين

وفي وقت سابق شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها داخل حمام السباحة.

وعلقت "ميريهان"، على صورها في حمام السباحة: "الحب والسلام"، كما ظهرت وهي واضعة المكياج بشكل بسيط.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "ماريهان ماوس" "ميكي ماوس" "شكلك كيوت" "قطة السينما المصرية".

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، من الفنانات اللاتي خضعن أيضًا لجلسة تصوير داخل حمام السباحة، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت نرمين خلال الجلسة، مرتدية بدلة السباحة، بألوان فسفورية، مع الشعر الليس، والمكياج البسيط، وهي تُداعب دولفين وتقبله، مُعلقة "أنا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم".