متى يبدأ احتياج الفتيات للطبطبة؟.. معالج نفسي: الشخص عايز 4 أحضان يوميا

علاقات و مجتمع

باتت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما حققت ملايين المشاهدات على "يوتيوب"، فضلًا عن مشاركة المشاهير بمقاطع فيديو، وهن يرقصن عليها.

وعلى الجانب الآخر، اتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جانب من السخرية، حول كلمات الأغنية، مدونين "لاقيت الطبطبة"، "محتاجين طبطبة"، "إمتى هنلاقي الطبطبة؟".

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متى يبدأ احتياج الفتيات للطبطبة؟

وقالت الدكتورة هالة عفت، معالج نفسي ومدرب تنمية ذات، بإن الإنسان، وخاصة الفتيات بحاجة إلى "الطبطبة"، منذ تواجدهن في بطون أمهاتهن، مؤكدة: "بيحسوا بطبطبة مامتهم وبيتأثروا بكل اللي بيأثر عليها".

وأضافت: "بيحس بالحب وشخصيته بتبان من وهو جوة من خلال سلوك الأم".

وتابعت "عفت" خلال حديثها لـ"هُن": "الشخص الطبيعي محتاج يتحضن 4 مرات في اليوم، من أهله، بين الزوج والزوجة ولا يشترط في العلاقة الحميمة فقط، بين الأصدقاء والأشقاء".

واستطردت: "حتى في العقاب والعتاب، يفضل احتضان الأم لأولادها ومن ثم معاتبتهم".

وأشارت الاستشاري، إلا أن من لم يتعرض لـ"طبطبة" و"الأحضان" قد ينشأ شخصًا قاسيًا لا يعلم عن هذا الشعور أمرًا قط، مما يؤثر على حالته النفسية، وطريقة تعامله.