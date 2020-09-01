صحة
تعانى بعض الفتيات من عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخرها، وهى من الأمور التي تسبب الشعور بالقلق والتوتر لعدم انتظامها بشكل مفاجئ، ومن العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في انتظام الدورة الشهرية منها كما أوردها موقع "health line".
علاجات منزلية تساعد على انتظام الدورة الشهرية
الحلبة
تساعد الحلبة المغلية على تنشيط هرمون الاستروجين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية.
التمر
تناولي بضع حبات من التمر يومياً إذا كنت تعانين من تكرار تأخر الدورة الشهرية.
الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل كعلاج منزلي لعلاج الدورة غير المنتظمة، كما أن تناوله يساعد في تقليل كمية الدم المفقودة أثناء الحيض.
القرفة
تعتبر القرفة من العلاجات الفعالة للدورة غير المنتظمة، كما تعتبر القرفة علاجا طبيعيا لمتلازمة تكيس المبايض.
فيتامين "د"
يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بعدم انتظام الدورة الشهرية، كما يعتبر "فيتامين د" علاجا فعالا لمتلازمة تكيس المبايض.
كانت هذه تفاصيل خبر علاجات منزلية تساعد على انتظام الدورة الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.