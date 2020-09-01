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علاجات منزلية تساعد على انتظام الدورة الشهرية

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صحة

تعانى بعض الفتيات من عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخرها، وهى من الأمور التي تسبب الشعور بالقلق والتوتر لعدم انتظامها بشكل مفاجئ، ومن العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في انتظام الدورة الشهرية منها كما أوردها موقع "health line".

علاجات منزلية تساعد على انتظام الدورة الشهرية

الحلبة

تساعد الحلبة المغلية على تنشيط هرمون الاستروجين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية.

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التمر

تناولي بضع حبات من التمر يومياً إذا كنت تعانين من تكرار تأخر الدورة الشهرية.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل كعلاج منزلي لعلاج الدورة غير المنتظمة، كما أن تناوله يساعد في تقليل كمية الدم المفقودة أثناء الحيض.

القرفة

تعتبر القرفة من العلاجات الفعالة للدورة غير المنتظمة، كما تعتبر القرفة علاجا طبيعيا لمتلازمة تكيس المبايض.

فيتامين "د"

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بعدم انتظام الدورة الشهرية، كما يعتبر "فيتامين د" علاجا فعالا لمتلازمة تكيس المبايض.

 

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