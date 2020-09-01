لقطات من حياة ماجدة وإيهاب نافع: تعرفا في حفلة ودفع لها مهر 25 قرشا

علاقات و مجتمع

توصيلة استغرقت نحو 3 ساعات، كانت الشرارة التي أشعلت قلب الطيار والفنان إيهاب نافع، بالفنانة ماجدة، حينما تبادلا أطراف الحديث، وطافا شوارع القاهرة كلها، راويًا قصة حياته، واعترافه بإعجابه الشديد بها، حينما أصر على توصيلها بسيارته الخاصة، عقب الحفل الذي نظمته السفارة الروسية في القاهرة.

85 عامًا، مرت على ميلاد الطيار الخاص بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر الفنان الراحل إيهاب نافع، الذي اتسم بوسامته وهدوئه، وجذب الفتيات داخل الوسط الفني وخارجه.

ويتزامن اليوم 1 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع، ويُقدم "هُن"، لقطات من حياته مع الفنانة ماجدة، خلال السطور التالية.

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كانت تلك المرة، هي الأولى التي يرتجف جسد ماجدة فيها وتتعالى دقات قلبها بشدة، فعرفت أنّه فارس الأحلام الذي انتظرته طويلًا، وبعد أيام عدة جاء إلى منزلها ليطلب يدها من والدها، وأقاما حفل زفافهما في فندق هيلتون في عام 1963، وقالت ماجدة، في مذكراتها، إنّ "نافع" دفع لها مهرا قدره "25 قرشا"، والفستان الذي ارتدته يوم الزفاف اشترته من الكويت.

رغم قصة الحب التي جمعت الثنائي، إلا أنّ هذه السعادة لم تدم طويلًا، إذ كانا مختلفين عقليًّا وفكريًّا، إذ تحدّثت ابنتهما الفنانة غادة نافع، عن عدد زيجات والدها وسبب انفصاله عن والدتها، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، قائلة: "والدي ارتبط 13 مرة طول حياته، ولكنه كان أجمل من كل زوجاته ولم تصل أي منهم لدرجة جماله"، وعن سبب انفصال والدها عن والدتها قالت: "أعتقد أنّ والدتي كانت تغار عليه بشدة، لأنّه كان جميلًا جدًا وعيونه عسلية، لكنها لم تعترف بذلك ولا مرة واحدة لي".

وأوضحت أنه رغم انفصالهما إلا أن والدتها كانت تقربها بشدة من والدها، كما كانت تقدم لها العديد من الهدايا على أنها من والدها.

كانت طريقة طلاق الثنائي نادرة الحدوث، إذ جرى في هدوء شديد ودون مشكلات أثناء حضورهما حفل ببيروت خلال رقصة "تانجو" جمعتهما، لكن بقيت بينهما بعد ذلك صداقة قوية.