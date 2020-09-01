صور.. شبيهة ياسمين صبري في جلسة تصوير فرعونية: "فولة واتقسمت نصفين"

لايف ستايل
شاركت الفنانة الشابة جيهان خليل، التي أطلق عليها البعض "شبيهة ياسمين صبري"، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث جلسة تصوير بإطلالة فرعونية.
وظهرت "جيهان" بتاج وإكسسوارات تحمل نقوشًا فرعونية، مع فستان طويل من اللون البرتقالي ممزوج باللون الذهبي، ومكياج "سموكي".
خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة تصوير، التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنا أفتكرتك ياسمين صبري"، و"شبه ياسمين صبري جدا"، و"ملامحك فرعونية مصرية أصيلة".
وردت الفنانة على ما يُقال بكونها شبيهة للفنانة ياسمين صبري، حيث قالت لـ"هُن" ضاحكة: "بصراحة لا تعليق على اللقب ده".
وأثارت الفنانة الجدل في إحدى دورات مهرجان القاهرة السابقة، بسبب ظهورها بلوك مشابه تمامًا لـ لوك ياسمين صبري، ما جعل البعض يشبهونها بها.
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