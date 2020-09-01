أحلام تشيد بتكريم فيروز من الرئيس الفرنسي: كبيرة لبنان

علاقات و مجتمع

أشادت الفنانة أحلام بزيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" للمطربة الكبيرة فيروز في لبنان. وكتبت أحلام، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أن فيروز هي كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد". Advertisements وأضافت: "تقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي فلتحيا لبنان ولتحيا فيروز". وكان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبته زيارة الفنانة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.

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