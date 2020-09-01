طبيب مناعة بعد إصابة مخرجة شهيرة بكورونا 3 مرات: لم يثبت علميا

صحة

تسبب فيروس كورونا في إصابة مخرجة الأفلام ميراباي نيكلسون-مكيلار 3 مرات، في حوالى 9 أشهر، وتعاني البالغة 35 عاماً من نوبات التعب الشديد، وجرى تشخيص حالتها ايجابية للفيروس لأول مرة في أبريل، وفق ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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وعن إمكانية اصابة الشخص بفيروس كورونا 3 مرات، أوضح محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، لم يثبت علميًا إلا حالة واحدة أصيبت بالفيروس مرتين، ولم يظهر عليه أعراض جرى اكتشاف الإصابة بالصدفة عند إجراء المسح.

وأضاف خلال حديثه لـ "هُن"، أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا لأول مرة لديه استجابة مناعيّة ضد فيروس ستسمح له بالقضاء عليه، فهذا يسمح للشخص بألّا يصاب بالفيروس ذاته مجدّداً في وقت لاحق.

وأوضح أنه عند الإصابة بفيروس كورونا يتطلّب الأمر نحو 3 أسابيع، للحصول على كميّة كافية من الأجسام المضادة الواقية.