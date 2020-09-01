داعية إسلامي: أشر الناس هو من يفشي أسرار زوجته للغير

علاقات و مجتمع

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قال الداعية الإسلامي أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إفشاء الأسرار صفة بغيضة ومرفوضة دينيا وسبب خراب بيوت كثيرة، ومرتكبها من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، وذلك خلال حواره في برنامج "بيت دعاء"، الذي يُعرض على شاشة "تن".

وأضاف "المالكي"، أن غالبية مجالس المواطنين تتضمن إفشاء للأسرار، كقول عبارة "هقولكم حاجة بس محدش يطلعها بره"، ومن هنا يجري إفشاء الأسرار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كونه مرفوض دينيًا وقد يتسبب في خراب كبير.

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض هذا الأمر، ومن أشر الناس يوم القيامة من تفضي إليه زوجته بسرها ثم يخرج يتحدث بما وقع بينهم.