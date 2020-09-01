طريقة عمل المكرونة بالزبادي في المنزل

كتب: هن - 02:50 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

تعتبر المكرونة، من أكثر الأنواع المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الشهي، خاصة للأطفال، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل مكرونة بالزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مكرونة بالزبادي نصف كيلو مكرونة مسلوقة 2 فص ثوم مفروم Advertisements علبة زبادي ملح 50 جرام صنوبر محمص زعتر جاف طريقة تحضير مكرونة بالزبادي - يخلط الزبادي مع الثوم والملح والزعتر - يضاف الخليط إلى المكرونة المسلوقة - يضاف الصنوبر على الوجه وتقدم

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