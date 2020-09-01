متحف تحت الماء في مالطا للتعرف على حطام السفن والطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت هيئة السياحة بجزيرة مالطا عن تدشين متحف تحت الماء افتراضي للتعرف على عالم البحار الفريد بالجزيرة.

وأوضحت الهيئة أن المتحف "The Virtual Museum: Underwater Malta" الجديد يتيح للزوار الفرصة للتعرف على حطام السفن والطائرات، التي تم إغراقها منذ نحو 80 عاما، والتي ترجع في الغالب إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

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