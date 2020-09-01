مايا مرسي تستقبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في إطار مبادرة "ولادك يا مصر"

علاقات و مجتمع

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في زيارتها للمجلس، بصحبة شباب المصريين الدارسين بالخارج، في إطار مبادرة "ولادك يا مصر"، التي أطلقتها وزارة الهجرة.

وذلك بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج، ما يحدث على الأرض، في عدد من الملفات، ومن بينها التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة والنهوض بها فى كل المجالات، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام شديد بالمرأة في هذه المرحلة، يأتي ذلك فى إطار برنامج وزارة الهجرة، لربط شباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بالترحيب بالوزيرة نبيلة مكرم، ووفد شباب المصريين الدارسين بالخارج المرافق لها بمقر المجلس، الذى يعد الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية، ويتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، ووجهت خالص الشكر والتقدير للوزيرة نبيلة مكرم، لحرصها خلال زيارتها المجلس، على فتح ملفات جديدة وهامة برؤية سياسية ثاقبة، يستهدف شابات وشباب هم مستقبل مصر وأملها وسفرائها فى الخارج.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى التعاون الهام والمثمر مع الوزارة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، قائلة "مصر تستطيع بنسائها"، مشددة على أن تقدم أى مجتمع فى العالم يقاس بتقدم وضع المرأة فيه، لافتة إلى أن القيادة السياسية فى مصر، تدعم المرأة بشكل كبير عن قناعة وإيمان بأهمية دورها فى المجتمع.

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ورفعت سقف أحلام المرأة المصرية، وأصبحت تعيش عصرها الذهبي، ونتوقع المزيد، وأصبح لدينا سيدات فى منصب المحافظ، وتخطت نسبة المرأة فى منصب نواب المحافظين نسبة الـ30%، وأصبحت المرأة، أيضا فى منصب نائبات وزراء.

وتحدثت رئيسة المجلس عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، التى تضم أربعة محاور، وتم إطلاقها خلال عام المرأة المصرية 2017.

وأكدت أن الملف التشريعي الخاص بالمرأة، تحرك للأمام بصورة كبيرة، حيث صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة عام 2018، وصدر قانون لتغليظ التحرش الجنسي، وتم تجريم ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، وجار تغليظ عقوبة الزواج المبكر وغيرها من القوانين الأخرى الهامة فى الملف التشريعى.

وأشارت الدكتوره مايا مرسي، إلى حملة التاء المربوطة، وهي من اكبر الحملات الإعلاميه التي تم تنفيذها في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أنها وصلت الى مايقرب من 135 مليون متابع علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهدفها توصيل رسالة أن المرأة قوية مجتهدة متمكنة وقادرة، وليست ضعيفة.

وتحدثت الدكتوره مايا مرسي، عن حملات طرق الأبواب التى نفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، للوصول للسيدات على الأرض في القرى والكفور والنجوع، وتوعيتهن بمختلف القضايا، مشيرة إلى أن من بين حملات طرق الأبواب حمله "مراكب النجاة"، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الهجرة والعاملين بالخارج، لتوعية السيدات والأهالي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها، إن القيادة السياسة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بشريحة الدارسين المصريين بالخارج وضرورة تعريفهم بما يطرأ من تطور كبير على كافة المستويات، ومنها التعليم الجامعي بمصر، الذي يشهد طفرة كبيرة على مستوى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية والدولية بمعايير عالمية.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم شباب الدارسين المصريين بالخارج، للعمل سويا في إيضاح صورة مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها بالخارج، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه الدارسين المصريين بالخارج في الترويج لمصر خارجيا.