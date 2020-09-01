دراسة: الإستروجين يحمي النساء من الإصابة بكورونا

صحة

تفسر الهرمونات الفرق بين الجنسين في عدوى فيروس كورونا، والأعراض والنتائج، حيث أجرى علماء من كلية ويك فورست للطب دراسة على البيانات المنشورة قبل السريرية حول نشاط الهرمونات الخاصة بالجنس، وخاصة هرمون الاستروجين.

ووجد الباحثون أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، والمرتبط بأغشية الخلايا في القلب والشرايين والكلى والأمعاء، هو المُستقبل الخلوي لفيروس كورونا المسؤول عن عدوى فيروس كوفيد -19، ويساعد على إدخال الفيروس إلى الخلايا.

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وأشارت الدراسة إلى أن هرمون الاستروجين يخفض مستوى ACE2 في القلب، ما يعدل من شدة تأثير Covid-19 على النساء.

وقالت ليان جروبان المؤلفة الرئيسية للدراسة، وأستاذة التخدير في كلية ويك فورست للطب، في بيان رسمي: "نحن نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على القلب ونعلم أن هرمون الاستروجين يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء، لذا فإن من الأرجح أن الاختلافات الهرمونية بين الجنسين هي سبب الاختلافات".

وقالت "جروبان": "على العكس من ذلك، فإن المستويات المرتفعة من إنزيم ACE2 في الأنسجة يمكن أن تفسر سبب تدهور الأعراض لدى الرجال مقارنة بالنساء".