طريقة عمل باستا بالجمبري المقرمش في المنزل

مطبخ
كتب: هن -
12:46 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
عرض الشيف الشربيني طريقة عمل باستا بالجمبري المقرمش، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ومن الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.
مقادير عمل باستا بالجمبري المقرمش
مكرونة سباجيتي أو حلزوني
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف كيلو سبيط
ملح
فلفل
كمون
4 فصوص ثوم
بصل
ليمونة مقطعة شرائح
فلفل أحمر حار أو فلفل أخضر
نصف كوب شبت طازج
كزبرة
دقيق
طماطم
ريحان
خضار مشكل
أوراق نعناع
لبن
بيض
طريقة عمل باستا بالجمبري المقرمش
تسلق المكرونة في قدر كبير من الماء المغلي المملح حتى تمام النضج.
في طاسة على النار، يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الخضار المشكل مع الفلفل الألوان.
تتبل بالملح والفلفل والكمون ثم تضاف الطماطم والشبت والريحان والنعناع ثم يضاف الكوسة والجزر.
يتبل الجمبري بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون.
ثم يخلط البيض مع اللبن ثم تضاف على الجمبري ، ثم يغمس في الدقيق والبقسماط.
ثم يقلى في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي.
في طبق التقديم، توضع المكرونة ثم يضاف عليها الخضار ثم يضاف الجمبري ويقدم مع المكرونة.
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