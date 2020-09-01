التخييم عطلة مريحة في فترة الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

لا بأس إذا لم تكن شخصا يحب التخييم. والحق يقال إنها ليست فكرة جذابة النوم على الأرض وتناول الطعام المعلب البارد. ولكن في ظل كون الكثيرين عالقون في المنزل ويبحثون عن طرق جديدة لاستغلال الإجازة، تعرض منشآت التخييم المجهزة هدوء الطبيعة بدون السلبيات.

يقدم معسكر "هيريتيدج أند نيتشر جلامب كامب" الواقع على نهر موزيل بألمانيا، مثالا رائعا للتخييم الفخم.

هناك حديقة للاسترخاء وشرفة وحفرة نار في الموقع، بينما يمكن للزوار النوم في خيمة ضخمة على سرير حقيقي بينما يستمتعون بالمياه الجارية ومطبخ وماكينة قهوة.

حتى أن الزوار ليسوا بحاجة لمغادرة الخيمة لرؤية الجانب الآخر من شاطئ موزيل. وتطير اليراعات (الخنافس المضيئة) في المنطقة وتملأ رائحة اللافندر هواء المساء. وينطلق صوت بومة في الأرجاء، ما يضفي في النهاية القليل من الطبيعة.

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