للرجل.. احذر 13 علامة تشير إلى الإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتجاهل العديد من الرجال بعض العلامات التي قد تشير إلى بدء ظهور الأورام السرطانية في أجسامهم، لذا لا بد من معرفة هذه الأعراض لتشخيصها فورا، من خلال الطبيب المتخصص وتلقي العلاج.

وأورد موقع "webmd" المعني بالصحة، مجموعة من العلامات التي تشير إلى الإصابة بالسرطان، والتي لا يجب تجاهلها.

1- تغيرات في الخصيتين:

يقول هربرت ليبور، رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، "إذا لاحظت وجود ورم أو ثقل أو أي تغيير آخر في خصيتك، فلا تتأخر أبدا في إجراء الفحوصات، بالإضافة إلى أن سرطان الخصية على عكس البروستاتا سريع الانتشار".

2- دم في البول أو البراز:

يمكن أن تكون هذه من بين العلامات الأولى لسرطان المثانة أو الكلى أو القولون، ويقول "ليبور" إنه من الضروري استشارة الطبيب فورا إذا كان لديك أي نزيف غير طبيعي، حتى لو لم تكن لديك أعراض أخرى.

3- مشاكل التبول:

يعاني العديد من الرجال من مشاكل التبول مع تقدمهم في السن، مثل، التبول بكثرة خاصة في الليل والشعور بحرقة أثناء عملية التبول وعدم انتظام تدفق البول، وعادة ما تسبب غدة البروستاتا المتضخمة هذه الأعراض وكذلك سرطان البروستاتا، لذا يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

4- تغيرات الجلد:

عند ملاحظة أي تغيرات في حجم أو شكل أو لون الجلد، قد تكون من علامات الإصابة بسرطان الجلد، لذا لا بد من استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

5- صعوبة البلع:

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في البلع من وقت لآخر، ويزداد الأمر سواء مع فقدان الوزن والقيء، فقد يشير هذا إلى سرطان الحلق أو المعدة.

6- حرقة المعدة:

يمكنك الاعتناء بمعظم حالات حرقة المعدة باتباع نظام غذائي صحي والتقليل من مستويات التوتر، وتشير حرقة المعدة التي لا تزول أو تزداد سوءا إلى الإصابة بسرطان المعدة أو الحلق.

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7- تغيرات الفم:

إذا كنت تدخن أو تمضغ التبغ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم، لذا يجب عليك الانتباه إلى البقع البيضاء أو الحمراء أو الرمادية أو الصفراء داخل فمك أو على شفتيك.

8- فقدان الوزن دون محاولة:

فقدان الوزن المفاجئ دون اتباع نظام غذائي أمر غير صحي ومقلق، ويعتبر من أحد علامات الإصابة بسرطان البنكرياس أو المعدة أو الرئتين.

9- الحمى:

إذا لم تختفي الحمى لفترة طويلة، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسرطان الدم، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

10- التعب:

تسبب العديد من أنواع السرطانات إرهاقا عميقا في العظام لا يتحسن أبدا، على عكس الإرهاق الذي تشعر به بعد بذل مجهود شاق في حياتك اليومية، لذا لا بد من استشارة الطبيب للتشخيص وتلقي العلاج المناسب.

11- السعال:

بالنسبة لغير المدخنين لا يعد السعال لفترة زمنية تمتد لشهر أو عدة أسابيع أمرا طبيعيا، نظرا لأن السعال لفترات طويلة من علامات الإصابة بسرطان الرئة، لذلك من الأفضل إجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

12- الألم:

الألم المستمر يمكن أن يكون إشارة إلى العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان العظام أو الدماغ.

13-آلام البطن والاكتئاب:

غلى الرغم من أنه أمر نادر الحدوث إلا أن الاكتئاب وآلام المعدة يمكن أن يكونا علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.