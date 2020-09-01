والدة طالبة الطب بائعة الأحذية: عملت معها على الفرش بسبب مرض زوجي

علاقات و مجتمع

قالت والدة آية طه حسين، طالبة الثانوية العامة المرشحة لكلية طب الإسكندرية وتساعد أسرتها في بيع الأحذية، إن زوجها أصيب بمرض منعه من القدرة على العمل، ما دفعها لاستكمال مسيرته خاصة وأن لديها ابنين أحدهما 6 سنوات والآخر 4 سنوات، بينما آية لم تكن تتجاوز الـ40 يوماً.

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وأضافت "والدة آية" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "فرش الأحذية كان يعمل عليه زوجى وبعد مرضه اجبرت على النزول والعمل والسفر من أجل شراء البضاعة حتى تتمكن من الإنفاق على أسرتها".

وتابعت أنها من مدينة "شبراخيت"، بمحافظة البحيرة، وهى تعمل على هذا الفرش منذ 20 عاماً، معربة عن سعادتها تجاه نجاحها فى تربية أسرتها وتفوق أبنتها ودخولها كلية الطب.

ووجهت آية خلال اتصال مشترك، رسالة إلى الشباب المصري قالت خلالها: "لا يوجد شئ اسمه مستحيل ومن يضع في عقله مصطلح المستحيل لا يستطيع تحقيق أى شئ".