أضرار العمل من المنزل.. منها الإفراط في تناول الطعام

صحة

يواصل البعض حتى الآن العمل من المنزل، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية هناك بعض المشكلات تنتج عن العمل من المنزل منها.

الإفراط في تناول الطعام

وإذا استمر الناس في العمل من المنزل، قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة مزمنة ستؤثر على المريض مدى الحياة.

أمراض في العمود الفقري والعينين

إن قضاء ساعات في الانحناء فوق جهاز كمبيوتر محمول على طاولة الطعام في كرسي غير مناسب لم يجري تصميمه بشكل مريح يضغط على العمود الفقري، بالإضافة إلى أضرار استمرار النظر إلى شاشة الكمبيوتر فترة طويلة.

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زيادة الشعور بالقلق

الشعور بالقلق والاكتئاب والوحدة من أهم عواقب الجلوس ساعات طويلة بالمنزل.

نصائح تساعد على تجنب الأضرار الصحية والعقلية للجلوس بالمنزل

ممارسة الكثير من التمارين الرياضية في المنزل.

أخذ قسط من الراحة.

البحث عن كرسي مريح أثناء العمل.

الحرص على لقاء الأصدقاء من وقت لآخر مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.