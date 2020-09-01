صحة
يواصل البعض حتى الآن العمل من المنزل، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية هناك بعض المشكلات تنتج عن العمل من المنزل منها.
الإفراط في تناول الطعام
وإذا استمر الناس في العمل من المنزل، قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة مزمنة ستؤثر على المريض مدى الحياة.
أمراض في العمود الفقري والعينين
إن قضاء ساعات في الانحناء فوق جهاز كمبيوتر محمول على طاولة الطعام في كرسي غير مناسب لم يجري تصميمه بشكل مريح يضغط على العمود الفقري، بالإضافة إلى أضرار استمرار النظر إلى شاشة الكمبيوتر فترة طويلة.
زيادة الشعور بالقلق
الشعور بالقلق والاكتئاب والوحدة من أهم عواقب الجلوس ساعات طويلة بالمنزل.
نصائح تساعد على تجنب الأضرار الصحية والعقلية للجلوس بالمنزل
ممارسة الكثير من التمارين الرياضية في المنزل.
أخذ قسط من الراحة.
البحث عن كرسي مريح أثناء العمل.
الحرص على لقاء الأصدقاء من وقت لآخر مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار العمل من المنزل.. منها الإفراط في تناول الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.