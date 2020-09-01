الامارات | جهاز ينتج وقوداً من ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ينتج وقوداً من ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية جهازاً يحول ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء إلى وقود نظيف، دون الحاجة إلى كهرباء أو مكونات أخرى. ونُشرت نتائج البحث في دورية نيتشر إنرجي، ويمهد هذا الجهاز لتطوير آليات متطورة لمحاكاة عملية التركيب الضوئي اصطناعياً.

وقال تشيان وانغ، المؤلف الأول من قسم الكيمياء في كامبريدج «يصعب إجراء عملية التركيب الضوئي الاصطناعي بدرجة عالية من الانتقائية، وتحويل أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس إلى وقود بدلاً من إنتاج فضلات كثيرة».

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وقال البروفيسور إروين رايسنر، كبير مؤلفي الورقة البحثية «تخزين الوقود الغازي وفصل المنتجات الثانوية عملية معقدة، ونريد أن نتوصل إلى إنتاج وقود سائل نظيف يسهل تخزينه ونقله».

ويعمل الباحثون اليوم على تطوير هذا الجهاز وزيادة كفاءته، ودراسة محفزات أخرى لاستخدامها في الجهار.

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