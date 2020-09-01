الامارات | مخمور يسرق تلفزيوناً من فندق في ألمانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج لص مخمور من أحد الفنادق في مدينة بون الألمانية حاملاً تحت ذراعه تلفزيوناً مسروقاً. وقالت الشرطة إن موظفاً لاحظ السرقة «الوقحة» وتتبع الرجل، ثم قامت دورية شرطة تم إبلاغها بالواقعة بالقبض على المشتبه فيه بعد ذلك بقليل. وبحسب البيانات، لم يكن الرجل (‏40 عاماً)‏ نزيلاً في الفندق، وليس له محل سكن ثابت. وتمت إعادة جهاز التلفزيون إلى الفندق مساء أمس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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