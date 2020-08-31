أول حكم مسلمة بالبريميرليج.. "جواهر" تكافح لتحقيق حلمها

علاقات و مجتمع

قدمان سمراوان تداعبان كرة القدم، وسط الشوارع برفقة الأصدقاء من الجيران، تعلم صاحبتهما أن ممارسة كرة القدم لفتاة مثلها شيء صعب، وقد يصل للمستحيل، ولكنها لم تختر أن تحب الكرة، بل ولدت وبداخلها عشق للساحرة المستديرة، لتقرر أن تمارس ما تحب ولكن كعنصر آخر في اللعبة الشعبية، فقررت أن تكون حكمًا لمباريات الكرة.

لم تكن طريق الفتاة الصومالية جواهر روبل، للوصول إلى أول امرأة مسلمة تتولي التحكيم في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مفروشًا بالورود، بل واجهت صعوبات عديدة نجحت في التغلب عليها، لتحصل على ذلك اللقب بعد سنوات من العمل المستمر والتحديات التي لا تنتهي.

جواهر في العاشرة من عمرها، هاجرت مع أسرتها من مسقط رأسها بالصومال إلى لندن، نتيجة لسوء الأوضاع هناك في موطنها الأصلي، كان عليها أن تتأقلم مع البيئة الجديدة التي وجدت نفسها فيها فجأة، "التحقت بأحد المدارس القريبة من المنزل، وكانت في البداية لا تحب الاختلاط بزملائها، حتى اعاتدت عليهم، حسب حديثها لـ"الوطن".

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أولى خطوات رحلة "جواهر"، مع كرة القدم ارتسمت مبكرًا، حيث كانت تلعب كرة القدم في شوارع مقدشيو حتى الغروب، استكلمت الحلم عقب إقامة أسرتها في منزل بالقرب من ملعب ويملبي كان سببًا في شغفها برياضة كرة القدم، "صيحات أصوات الجماهير كانت تثير حماستي"، لتقرر الانضمام إلى فريق كرة القدم في مدرستها الابتدائية لتبدأ قصتها مع كرة القدم والتحكيم.

على مدار سنوات طويلة استمرت الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً، في ممارسة كرة القدم، إذ كانت تحلم أن تكون أحد أفرد المنتخب الإنجليزي، ولكن كان عليها أن تحاول إقناع أسرتها بذلك، "والديّ أرادوا مني الدراسة والحصول على وظيفة عادية مثل باقي الفتيات"، لكنها كانت تحاول الاستمرار في طريقها في كرة القدم، إلا أنها قررت فجأة تغير طريقها للتحكيم بالتطوع في الدوي المحلي للهواة، "أنني أردت شيئا جديدا".

الدورات التدريبية للتحكيم، كانت بداية "جواهر"، في ذلك المجال، إذ التحقت في عدة دوارت، وبدأت عملها كحكم في دوري الهواة، وظلت تتدرج في المستويات التحكيمة حتى سجلت رسميًا في اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

حالة من الصدمة تنتاب المسؤولين على المباراة فور أن يعلموا أنها هي من ستحكم المباراة، حيث تتعرض للسخرية، فبمجرد أن تطأ قدمها أرض الملعب بملابس التحكيم، "كنت أسمع أصوات الأولاد يضحكون، ويحاولون التقليل من مجهودي في المباراة"، لكنها عملت على التركيز في التحكيم حتى تخرج بمظهر مشرف كمحكمة.

تحكم "جواهر" الآن في المستوى السابع كحكم، وتأمل أن تنتقل للمستوى الخامس، "أحلم أن أصبح حكمًا محترفًا وأتواجد في البطولات الكبير مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".