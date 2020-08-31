مايسة عن زواجها من خالد: "مهتمتش بالانتقادات.. وشايفاه كامل مكمل"

علاقات و مجتمع

قال خالد جلال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن والديه دفعاه إلى التعايش، وأن يؤدي دوره تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أنه يعطي دروسًا خصوصية، وحصل على مجموع 93% في الشعبة الأدبية، والتحق بإحدى الجمعيات الخيرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بدأت أغير وجهة نظر المجتمع تجاهي، بأنني إنسان يحتاج إلى مساعدة إلى إنسان قادر على تقديم المساعدة".

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وتابع: "أنا مش إنسان ناقص، أنا زيي زي أي حد، وتعرضت للانتقادات ولم ألتفت لها، واستمريت في حياتي وأحببت مايسة زوجتي وكانت طالبة عندي، ولما تأكدت من نظرتها ومشاعرها قلتلها لما صارحتني بحبها، وفي ناس بدأت تتدخل عشان تبوظ الحوار، وحاولوا يوقعوا بين العائلتين لكننا تزوجنا في 23 يوليو".

بدورها قالت مايسة محمد زوجته، إنها لم تهتم بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب ارتباطها بخالد: "مركزتش في كلام حد، وحبيت فيه كل حاجة، شخصيته وجدعنته واحترامه وبيديني أمل في بكرة".

وأردفت: "أنا مقتنعة بالموضوع جدًا، كنت عاوزة خالد وشايفاه كامل مكمل ومفيهوش حاجة ناقصة ومقتنعتش بحرف، ولما كان في مشاكل كنت بموت وخايفة إننا منرجعش تاني، والمشاكل كانت من الناحيتين".

وقال خالد: "الكلام كان بيوجع، الناس كانت مستغربة إن ازاي البنت توافق على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصل مشاكل، ولما الموضوع وضح رجعنا لبعض تاني وربنا وقف معانا".

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غير نظرة المجتمع المصري إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا إلى تربية النشء على أهمية مشاركتهم في المجتمع، معربًا عن تمنيه لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يحصل على فرصة عمل حكومية.