صور.. قبل MTV أغرب أزياء ليدي جاجا: بالونات وريش وغزل البنات

لايف ستايل

أكثر من 5 فساتين ارتدتها ليدي جاجا أمس، خلال حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، وكان لكل إطلالة كمامة غريبة ومختلفة من نوعها، ميزتها خلال الحفل، من بينها القرون والريش، وغيرها من الإكسسوارات الاستثنائية.

وعلى الرغم من غرابة ملابسها أمس، إلا أنها ليست المرة الأولى، التي تخطف فيها ليدي جاجا الأنظار بملابسها الغريبة خلال الفعاليات الفنية المختلفة.

يستعرض التقرير التالي، أغرب أزياء ليدي جاجا بحسب موقع "بيلبورد"، ومجلة "جلامور".

بالونات

خال حضور ليدي جاجا حفل توزيع جوائز Songwriters Hall Of Fame السنوي السادس والأربعين في فندق ماريوت ماركيز في 18 يونيو 2015 في مدينة نيويورك، ارتدت ملابس عبارة عن بالونات منتفخة مدببة.

غزل البنات

استعرضت ليدي جاجا مظهرها الحلو المستوحى من حلوى القطن "غزل البنات" أثناء غنائها على خشبة المسرح خلال جولة "artRave: The Artpop Ball" في 21 يوليو 2014 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

بوكيه ورد

في مارس 2014، تنكرت ليدي جاجا في زي بوكيه من الورد الاحمر ولفتت إليها الأنظار.

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شجرة كريسماس

ارتدت ليدي جاجا فستان من اللون الاحمر، ووضعت على رأسها شجرة كريسماس لتبدو مثل الشجرة تماما.

على رأسها ريشة

وضعت ليدي جاجا على رأسها قبعة ضخمة عليها ريش طويل للغاية، وكل ما ترتديه ليدي جاجا هو باسم الموضة، كان ذلك عام 2013.

ورق تواليت

ما يشبه المناديل الملفوفة حول جسدها، كان ما ميز أزياء ليدي جاجا في عام 2013.

شبك

جامب سوت مصنوع كليا من الشبك شفاف إطلالة اختارتها ليدي جاجا في العام 2017.

وعلى مر السنوات تبدع ليدي جاجا في ارتداء ملابس غريبة وغير تقليدية كل عام تميزها دوما عن نجمات الفن الأخريات.