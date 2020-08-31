إعلامية: لا توجد فتاة في مصر سلمت من التحرش

علاقات و مجتمع
كشفت الإعلامية شيرين عرفة، تفاصيل حملة "مش هنسكت" ضد التحرش، قائلة إنها قامت بعمل فيديو لتشجيع البنات للحديث عن قضية التحرش الجنسي، لافتة إلى أنه لا توجد بنت في مصر سلمت من التحرش بأحد أنواعه.
وأضافت "شيرين" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد العزيز، أن الفتيات تخاف من الحديث عن التحرش، ولذلك جاءت الفكرة لتشجيع الفتيات ودعمهن، لافتة إلى أن هناك فتيات بكت من ثقل الكلمة، وأكدت أنها بكت كثيرًا أثناء تصويرها مع الفتيات.
وأشارت إلى أن الهدف من الفيديو توعوي، مؤكدة أنها تواصلت مع كل فتاة في الفيديو، وأكدت أن كل فتاة تقول "أنا تعرضت للتحرش" فالجميع يتخيل أنها كلمة بسيطة ولكن معناها كبير جدًا.
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