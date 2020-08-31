وصفة قديمة لعمل دجاج في البيت بطعم لذيذ مليء بالبهارات، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل دجاج الفجيتار.

المقادير

2 دجاجة كاملة مقطعة 16 قطعة.

كوب ونصف بقسماط خشن.

كوب كورن فليكس مجروش.

كوب حليب.

كوب دقيق.

2 بيضة كبيرة.

2 فص ثوم مقطع نصفين.

3 حبات حبهان.

2 ورقة لورا.

ملعقة صغيرة بابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

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1/2 ملعقة صغيرة بودرة بصل.

1/2 ملعقة صغيرة بودرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون.

رشة صغيرة كمون.

رشة زنجبيل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل دجاج بالفجيتار

توضع كمية كبيرة من الماء، وتترك حتى تغلي على النار، مع الملح والفلفل الأسود والحبهان واللورا والثوم.

اصنعي بعض الفتحات في الدجاج.

يضاف الدجاج لماء السلق ويترك حتى يُسلق نصف سلقة.

يصفى الدجاج من الماء، ويترك جانبًا ليبرد.

يخلط الحليب والبيض والملح والفلفل الأسود، ويقلب جيدًا في وعاء.

في وعاء آخر يوضع البقسماط والكورن فليكس وباقي البهارات والملح والفلفل الأسود، ويقلب جيدًا.

يغمس الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

يقلى الدجاج في زيت غزير ومغلي، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.