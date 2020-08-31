صور.. "لوك" غريب لـ ليدي جاجا في حفل MTV "الكمامات أشكال وألوان"

لايف ستايل

كعادتها ظهرت ليدي جاجا بـ لوك استثنائي، أمس خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، حيث حصلت على أكثر من جائزة خلال العام، وحصلت على جائزة أغنية العام أيضًا.

وتصدرت ليدي جاجا محركات البحث، بسبب ملابسها الغريبة، والتي لم تخلو من "كمامة"، صنعت خصيصًا لتلائم الفساتين الغريبة والاستثنائية.

ولم تكتف ليدي جاجا بارتداء فستان واحد، بل غيرت ملابسها خلال الحفل أكثر من مرة.

وحصدت ليدي جاجا 5 جوائز أولها هي "MTV TRICON AWARD"، وهي أول من يفوز بهذه الجائزة.

وثاني جوائزها هي"فنان العام"، كما فازت أغنيتها "Rain On Me" التي شاركتها فيها الفنانة الأمريكية أريانا جراندي بجائزة "أغنية العام"، والجائزة الثالثة هي "أفضل تصوير سينمائي"، وحصد الثنائي جائزة "أفضل تعاون".

الفستان الأبيض

ومع كل جائزة، ارتدت ليدي جاجا فستان وماسك مختلف عن الآخر، واحد من الفساتين التي ارتدتها ليدي جاجا كان من اللون الأبيض، مصنوع من الريش، مع كمامة فضية، وأطلت به على المسرح خلال تسلمها جائزة "فنانة العام".

فستان فضي وماسك روز

غيرت ليدي جاجا ملابسها، وارتدت ماسك كبير من اللون الروز، على فستان فضي منفوش خلال تسلمها جائزة "أفضل تعاون".

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الفتسان الأخضر

كان هو الأشهر بين إطلالات ليدي جاجا في حفل توزيع جوائز MTV حيث ارتدت فستان من اللون الأخضر "أوفشولدرز"، وعليه ماسك من اللون البني، به قرون كبيرة، وارتدته خلال تسلمها جائزة "أفضل أغنية".

فستان فضي

كان الفستان الأكثر غرابة الذي ارتدته ليدي جاجا، سيلفر، معه ماسك كبير، وذلك خلال تسلمها جائزة، "MTV TRICON AWARD".

فستان الأغنية

أدت ليدي جاجا أغنيتها التي حصدت جائزة "أغنية العام"، مرتدية فستان خامس.

وكان الماسك دجيتال، وبه أنوار، مع فستان خامس ما جعلها ملكة المسرح في هذا اليوم.