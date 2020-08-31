"العين مفلقتش الحجر".. القصة الكاملة لسيارة ياسمين صبري الجديدة (صور)

علاقات و مجتمع

تصدر اسمها محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب حصولها على سيارة جديدة "رولز رويس"، التي تقدر بملايين الجنيهات، وسط اهتمام واسع من جمهورها بتلك الهدية الثمينة التي شابها العديد من الشائعات منذ شرائها حتى الآن.

"هن" رصد" التفاصيل الكاملة لحصول ياسمين صبري على سيارة رولز رويس، خلال الفقرات التالية:

تفاصيل شراء سيارة رولز رويس

فى 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

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الإفراج عن السيارة

وأفرج ميناء الإسكندرية الجمركي عن سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديد في 25 أغسطس الماضي بقيمة 10 ملايين جنيه، 6 ملايين ثمن السيارة، و3.7 مليون رسوما جمركية، وهي من نوع رولز رويس "dawn".

أول ظهور لياسمين صبري داخل السيارة

داخل سيارة "رولز رويس"، أطلت الفنانة ياسمين صبري مساء أمس، في أول ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب شراء سيارتها الجديدة، مرتدية أزياء كاجوال ونظارة شمسية وشعر منسدل، مع مكياج بسيط، خلال جلوسها داخل سيارة "رولز رويس"، مكتفية بإرفاق إيموشن "قلب".

"العين مفلقتش الحجر"

عقب ساعات من نشر الفنانة صورتها داخل السيارة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة محطمة ومتهالكة مشابهة لـ"موديل" سيارتها، وسط آلاف التعليقات التي أشارت إلى أن الحسد تسبب في تدمير سيارة ياسمين صبري الجديدة، ومن بينها: "العين فلقت الحجر"، و"الناس بصتلها في العربية فدمرتها".

وفي الحقيقة أن الصور المتداولة للسيارة لا تخص الفنانة ياسمين صبري، بل يرجع أصلها إلى أغسطس عام 2017، حيث أظهرت الصور سيارة رولز رويس رايث الفاخرة، وهي محملة على شاحنة في المغرب بعد تحطمها في حادث مروري.