الإمارات تمنح الوالدين إجازة 6 أشهر لرعاية الطفل "الأولى عربيا"

ماما

في خطوة غير مسبوقة في الدول العربية، قررت دولة الإمارات منح إجازة "الوالدية"، لكلا الوالدين، لرعاية الطفل، ويحق أخذها من يوم الولادة، وحتى يكمل الطفل شهره السادس، وذلك بحسب وكالة "وام".

وتلك الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، حيث اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله.

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وتأتي تلك الخطوة كدعم من الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والترابط والاستقرار الأسري، وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وبحسب "وام"، تعتبر "الإجازة الوالدية" أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين، وتعد الإمارات أول الدول العربية التي تطبقها.

وتلك الإجازة تمنح للموظف "الأب أو الأم" خلال فترة رعاية الطفل، وتكون مدفوعة الأجر، وهي مفعلة للخمسين عاماً المقبلة.