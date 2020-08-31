عمر سمرة: الكثير من المشاهير شاركونا حملة "مش هنسكت" ضد التحرش

علاقات و مجتمع

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كشف المغامر عمر سمرة تفاصيل حملة "مش هنسكت" ضد التحرش، قائلا: "عملنا فيديو وفيه مشاهير استجابوا للنداء وظهروا في الفيديو، وفيه ناس كتير للأسف رفضوا، دي حاجة ضايقتنا، ففكرنا نعمل دعوة مفتوحة للناس"، لافتا إلى أن عدد من تقدم للاشتراك في الفيديو 150 شخصًا".

وأضاف "سمرة" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد العزيز، أن هناك قصة أثرت فيه حيث كانت توجد فتاة عمرها 15 عاماً وكانت تركب الأتوبيس فجرى التحرش بها ولم يلاحظ ذلك أحد وظلت صامتة.

وتابع: "كانت عاوزة تصرخ ولكن الصوت كان محبوس جواها، ومقدرتش تعبر عن ده إلا بعد نزولها من الأتوبيس وعيطت، هو كمل حياته وهي اتدمرت حياتها".