جلسة تصوير لـ سمية الخشاب في حمام السباحة.. ومتابعوها "ملكة البحر"

لايف ستايل

خضعت الفنانة سمية الخشاب، لجلسة تصوير جديدة داخل حمام السباحة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "سمية" في جلسة التصوير وهي مرتدية فستاناً أسود عاري الكتفين، كما اختارت ارتداء سلاسل حديدية، معلقة على الصور: "نحن المخالب.. نحن بالسلاسل.. قلوبنا عبثا.. قفزنا دون أن نسأل لماذا". Advertisements وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصور: "إيه القمر المنور دا"، "كلامنا جميل"، "رجعتي سمية بتاعة زمان"، "ملكة البحر". ونشرت الفنانة سمية الخشاب جلسة تصوير لها، داخل حمام السباحة ويحيط بها قطع من البرتقال.

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