علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها بصورة قديمة لها مع عائلتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في صورة قديمة مع والدها محمود ياسين والفنانة شهيرة، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وعلقت: ربنا يخليلي عائلتي ويبارك في كل العائلات يارب".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك متابعيها بصور من مرحلة الطفولة، حيث شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة من فترة الطفولة تجمعها بوالدتها الفنانة شهيرة، عبر حسابها على "انستجرام".
وأرفقت رانيا تعليقًا على الصورة، قائلة: "حبيتي يا مامي دايما شايلانا فوق ظهرك ربنا يخليكي ويبارك فيكي ويديكي الصحة والعافية ويقدرك على تعبك معانا كلنا وعمرو شكله كان غيران ومسكني من رقبتي".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تنشر صورة قديمة برفقة والدها: "ربنا يخليلي عائلتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.