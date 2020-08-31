رانيا محمود ياسين تنشر صورة قديمة برفقة والدها: "ربنا يخليلي عائلتي"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها بصورة قديمة لها مع عائلتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في صورة قديمة مع والدها محمود ياسين والفنانة شهيرة، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وعلقت: ربنا يخليلي عائلتي ويبارك في كل العائلات يارب".

Advertisements

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك متابعيها بصور من مرحلة الطفولة، حيث شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة من فترة الطفولة تجمعها بوالدتها الفنانة شهيرة، عبر حسابها على "انستجرام".

وأرفقت رانيا تعليقًا على الصورة، قائلة: "حبيتي يا مامي دايما شايلانا فوق ظهرك ربنا يخليكي ويبارك فيكي ويديكي الصحة والعافية ويقدرك على تعبك معانا كلنا وعمرو شكله كان غيران ومسكني من رقبتي".