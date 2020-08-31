تعد الجبنة الكيري، واحدة من أنواع الجبن المفضلة لدى الكثير، والتي تستخدم في تحضير الأكلات والحلوى أيضًا، إلا أن أسعارها تتفاوت بين لحظة وأخرى.

لذ يقدم "هن" طريقة تحضيرها في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير الجبنة الكيري

لبن

ملح

زبدة

خل

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طريقة عمل الجبنة الكيري

ضعي اللبن على النار حتى يدفأ.

ضيفي الخل على اللبن الدافئ، مع التقليب.

صفي الخليط حتى فصل القوام الكريمي عن الشرش.

ضيفي الخليط الكريمي مع الملح والزبدة في الخلاط.

ضيفي الخل إلى الخلاط، وامزجيهم جيدًا، حتى يتكون القوام المناسب.

احفظيه حتى يتماسك ثم قسميه.