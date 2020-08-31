فيديو.. أروى جودة تتحدث عن سر أناقتها: "البساطة والجينز"

لايف ستايل

تحدثت الفنانة أروى جودة عن سر تألقها وظهورها دوما بـ لوك مميز في مختلف المناسبات، وذلك خلال مشاركتها في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة ON، مع الفنان أمير كرارة.

وقالت أروى جودة، إن الرجال عادة ما يرتدون ملابسهم ببساطة دون تكلف، وهم يتميزون عن السيدات في هذا الأمر، حيث إن السيدات لديهن الكثير من التفاصيل التي سترهقهن، خلال ارتداء الملابس المختلفة، والتفاصيل التي تكمل اللوك.

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ومن بين تلك التفاصيل المجوهرات، والاكسسوارات، والشعر والمكياج.

وعن سر أناقتها قالت، إنه بسبب الستايلست الخاص بها، فهو يهتم دومًا بتفاصيلها، بالإضافة إلى كونها تفضل البساطة.

وأكملت أروى أنها تفضل الراحل والبساطة عن كل التفاصيل التي ترهق الفتيات، وتهتم في المكياج بالكحل، وتحب ارتداء الجينز والقميص أو التيشيرت، مع الأحذية الرياضية، فالراحة بالنسبة لها أهم من الإطلالة المنمقة حتى أدق التفاصيل.