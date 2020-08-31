للأمهات.. 5 أضرار صحية لإفراط طفلك في الحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: بالرغم من الفوائد الصحية المتعددة التي تعود على الأطفال من تناول الحليب، إلا أن الإفراط فيه قد يتسبب في إصابتهم ببعض الأضرار، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. اضغط هنا

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