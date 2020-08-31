فوائد زيت الجوز للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - على الرغم من أن زيت الجوز لا يُستخدم بكثرة للأغراض الجمالية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، فإن له فوائدَ لا تُعَدُّ ولا تُحصى للبشرة، وفيما يلي نقدِّم لكِ أهم فوائده للعناية بجمالك.



فوائد زيت الجوز لبشرتك

فوائد زيت الجوز لبشرتك



يحدُّ زيت الجوز من الكثير من المشكلات التي تواجه البشرة، وهو من العلاجات الفعالة في الحدِّ من الهالات أو ما يُلَقَّبُ بالدوائر المظلمة، كما أنّه يُخفف من التورم حول محيط العينين، ويُستخدم بتطبيق كميةٍ صغيرةٍ منه موضعيًّا، ويُفضَّل أن يكون دافئًا قليلًا، ثمّ يُدلك حول محيط العينين، ومع المداومة والاستمرارية في استخدامه يخفِّف من الالتهاب، والتورُّم، ويفتِّح البشرة ويمنحها النضارة والصحة والنعومة، ويمكن استخدام زيت الجوز في علاج حب الشباب أو كمطهر للجلد بتدليكه في حركات دائرية تصاعدية، بالإضافة إلى إخفاء التجاعيد وخطوط الكبر في السن، وقد تمَّ استخدامه منذ قرونٍ عدة باعتباره من العلاجات الشعبية المزودة بدراساتٍ علمية داعمة، فضلًا عن فوائده في تغذية البشرة بمكوّناته الغنية كالأوميجا 3 والبروتينات، والألياف، إلى جانب عدد من المعادن كالنحاس، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، ويمكن استخدامه بشكلٍ موضعي وتطبيقه على الجلد باعتباره مرطبًا مغذيًا غير زيتي، ولا يترك أثرًا دهنيًّا.

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كما أن له فوائد في الحد من الإصابة ببعض الأمراض الجلدية المتنوعة، حيث يُخفِّف من تفاقُم حالات الصدفية الجلدية، ويمكن الاستفادة منه بإضافته إلى مغطس الحمام، أو دهنه وتطبيقه بشكلٍ موضعي للحدّ من التهابات الجلد المتنوعة كداء المبيضات، وسعفة الثنيات، أو ما يُطلق عليه حكة جوك، وهو أحد الأمراض الجلدية الفطرية الخاصة بالمناطق التناسلية، ويفيد زيت الجوز في علاج فطريات القدم الرياضي، ويمكن الاستفادة منه بدهنه موضعيًّا على البشرة، أو خلطه مع بعض الزيوت الأخرى التي تحتوي على مكوّنات مضادة كالثوم، ويمكن مزجه مع قطراتٍ مضافة من زيت زهرة الشاي؛ لتجنُّب العدوى مرة أخرى، كما يفيد تطبيق زيت الجوز على البشرة في محاربة حَبّ الشباب، غير أنّ العلاج به يتطلَّب استمراريةً في الاستخدام والمداومة عليه بانتظام.



ما عليك الانتباه له قبل استخدام زيت الجوز

زيت الجوز



على الرغم من فوائد زيت الجوز العديدة، فإنه عند الإكثار منه قد يؤدِّي إلى زيادة الوزن ما لم يَقِلَّ استهلاكُ الدهون الأخرى في النظام الغذائي، كما أنَّه قد يسبب ردودَ فعل تحسُّسية لدى الأشخاص الذين يُعانون من الحساسية تجاهه.

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