كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات اعتماد اللون الأزرق بمختلف إطلالتهن، رغم كونه من الألوان الكلاسيكية، إلا أنه يضفي عليهن قدرا من الجاذبية والأناقة.

وباعتبار أن المانكير من المستحضرات التجميلية لدى معظم السيدات، فالكثير منهن تعتمدن على تدرجات اللون الأزرق من المانكير، وتنسيقه مع مختلف الإطلالات.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أبرز ألوان مناكير بتدرجات اللون الأزرق لخريف 2020، يمكنك أن تختاري ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

تابعي المزيد: لصحتك.. تعرفي على أضرار طلاء الأظافر



مانكير أزرق فاتح

مانكير أزرق فاتح



إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة وأنيقة، يمكنك تطبيق مانكير أزرق فاتح على أظافرك، ويفضل تنسيقه مع الملابس التي ترتديها، لتظهرين بشكل أنيق وجذاب.

وأهم ما يميز المانكير الأزرق الفاتح أنه يمكن اعتماده مع مختلف الإطلالات سواء الصباحية أو المسائية، ويناسب كافة الفتيات.



مانكير فيروزي لامع

مانكير فيروزي لامع



لإطلالة أكثر أناقة، يمكنك الاستعانة بهذا المانكير الذي ينتمي لدرجات اللون الأزرق، فهو مانكير فيروزي لامع، يضفي على إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.

ويفضل اعتماد المانكير الفيروزي اللامع مع الإطلالات المسائية كالحفلات أو السهرات الكبيرة.



مانكير سماوي بدرجة هادئة

مانكير سماوي بدرجة هادئة



لإطلالة أكثر هدوء وأناقة، يمكنك اعتماد مانكير من درجات اللون الأزرق، كاللون السماوي، فهو من الألوان الكلاسيكية الهادئة، التي يمكن اعتمادها دون الظهور بشكل ملفت.

ويمكن اعتماد المانكير السماوي ذي الدرجة الهادئة مع مختلف الإطلالات سواء الصباحية أو المسائية، بشرط أن يتم تنسيقه بشكل جيد مع الإطلالة ككل.

Advertisements



مانكير أزرق داكن

مانكير أزرق داكن



إذا كنت من عشاق الإطلالات الجذابة والملفتة، يمكنك اعتماد مانكير باللون الأزرق الداكن، وبه لمعة هادئة، تضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة والفخامة.

ويفضل اعتماد المانكير الأزرق الداكن مع الإطلالات المسائية كحفلات الزفاف أو الخطوبة، أو السهرات والمناسبات الكبيرة.



مانكير أزرق برونزي

مانكير أزرق برونزي



لإطلالة أكثر جاذبية وجرأة، يمكنك اعتماد مانكير باللون الأزرق البرونزي، ليمنح الإطلالة ككل فخامة وسحرا خاصا.

ويفضل اعتماد المانكير الأزرق البرونزي مع الإطلالات المسائية كحفلات كوكتيل وسهرات كبيرة.



مانكير بترولي

مانكير بترولي



لإطلالة جذابة ومميزة، يمكنك اعتماد المانكير البترولي الذي ينتمي لتدرجات اللون الأزرق، فهو من الألوان الهادئة والمميزة والتي تناسب كافة الفتيات.

ويمكن تنسيق المانكير البترولي مع مختلف الإطلالات الصباحية والمسائية، ليضفي قدرا من الجمال والجاذبية.

تابعي المزيد: طريقة عمل خلطات ملح البحر لتقوية الأظافر الضعيفة