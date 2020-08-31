بروتين للشعر بالارز بديل طبيعي للبوتكس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - يتعرض الشعر للكثير من المشاكل التي تسبب في سقوطه مثل أشعة الشمس والماء والغبار والتلوث. لكن يمكن مواجهة كل هذه العوامل من خلال تطبيق بروتين الشعر بالارز. فهذه الوصفة تعيد إليه كثافته كما يفعل البوتكس وتعزز لمعانه الجميل. وإليك طريقة تطبيقها.



وصفة بروتين الشعر بالارز

وصفة بروتين الشعر بالارز



يشكل بروتين الشعر إحدى الطرق التي تلجأ إليها النجمات من أجل الحصول على شعر كثيف وممتلئ من دون استخدام تقنية البوتوكس. فإذا أردت اللجوء إليه بدورك ننصحك بأن تطبقي على شعرك وصفة بروتين الأرز التي تعيد للشعر حيويته وإشراقه أيضاً. ولهذه الغاية ننصحك بأن تحضري: 40 نقطة من بروتين الأرز و30 ملل من منتج ما بعد الشامبو الذي تستخدمينه.

- إمزجي المكوّنين جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومتماسك.

- إغسلي شعرك جيداً بشامبو لطيف ولا تنسي تدليك فروة رأسك لتخليصها من الخلايا الميتة والأوساخ.

- قومي بعصر شعرك لتخليصه من الكمية الزائدة من الماء.

- طبقي عليه قناع بروتين الأرز مع تسريحه بواسطة مشط بأسنان عريضة.

- ضعي على رأسك خوذة حرارية لمدة 30 دقيقة أو غلفي شعرك بالنايلون المخصص لحفظ الطعام ثم بقبعة الاستحمام. واتركيه لمدة ساعة واحدة.

- اغسلي شعرك جيداً ثمّ طبقي عليه منتج العناية المرطب.

- لا تنسي أنه يمكن ماسك بروتين الشعر هذا أن يعزّز صحة شعرك ويجدده ويمنع تساقطه. لذا كرري تطبيق هذه الوصفة مرات عدة شهرياً.

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ماسك بروتين الأرز والألوي فيرا

ماسك بروتين الأرز والألوي فيرا



لتحضري هذا القناع وتخلصي شعرك من الكثير من المشكلات وتمنعي تساقطه طبقي ماسك بروتين الأرز والألوي فيرا لشعر حيوي وصحي وكثيف.

- ضعي في وعاء على النار ملعقة وسط من زهور الخزامى مع الماء. أتركي الخليط حتى يغلي.

- إنزعي الخليط عن النار واتركيه يرتاح لمدة 15 دقيقة ثمّ صفي الماء.

- أسكبي الخلاصة في عبوة رش وأضيفي إليها 30 نقطة من بروتين الأرز وملعقة وسط من جل الألوي فيرا. وامزجي المكونات جيداً.

- يمكنك أن تحفظي المزيج في الثلاجة لمدة أسبوع. وكل صباح رشي القليل منه على شعرك الجاف والنظيف مع التدليك اللطيف لفروة رأسك.

- مع مرور الوقت وبعد استخدامك بروتين الشعر بالارز ستلاحظين أن شعرك أصبح أكثر كثافة ونعومة وقابلاً للتسريح والتصفيف بسهولة.

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