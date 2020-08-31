إطلالات صاخبة بحفل الـ MTV Video Music Awards وتألق لافت لـ الليدي غاغا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - في ظل أزمة وباء الكورونا الكثير من الحفلات والمهرجانات تأثرت بشكل كبير، إلا أن حفل MTV Video Music Awards لعام 2020، خطف أنظار الجميع أمس منذ انطلاقه، وتصدر نجوم الحفل التريند على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة النجمات المشاركات بالحفل، بإطلالتهن الصاخبة، وغير الاعتيادية، كالليدي غاغا، ويقدم لكِ الخليج 365.نت أبرز إطلالات النجمات اللافتة لحفل هذا العام VMAs 2020.



الليدي غاغا بأكثر من إطلالة مثيرة بحفل الـ MTV Video Music Awards

الليدي غاغا بأكثر من إطلالة مثيرة بحفل الـ MTV Video Music Awards

ظهرت الليدي غاغا بأكثر من إطلالة مثيرة للجدل، حرصت فيها على ارتداء الأقنعة الواقية، بتصاميم مختلفة وعصرية، كالفستان الأخضر المنفوش، الذي أطلّت به على المسرح بكل ثقة، بعد فوزها بجائزة الحفل.

بدت الليدي غاغا بهذا الفستان الذي جاء من توقيع كريستوفر جون روجر christopher john rogers كأميرة من أميرات ديزني، مع شعرها الطويل الرمادي اللامع، ونسقت معه قناعًا جلديًا بنيًا بقرنين على الجانبين للمصمم لانس فيكتور مور lance Victor Moore.

تابعي المزيد: أحدث إطلالات النجمات بأقراط متشابهة

الليدي غاغا بإطلالة غير اعتيادية لفستان مستوحى من بدلة الفضاء

الليدي غاغا بإطلالة فضائية



كذلك أطّلت بمعطف طويل باللون الفضي مع أكمام طويلة بكشكشة على الأكتاف والأكمام، من توقيع دار CNADICE CUOCO، ونسقت معه قناعاً معدنياً شبكياً، مع فروع متشعبة بنفس اللون من ميزون ميت Masonmet، ونسقت معه إكسسوارت معدنية لإطلالة فضائية متكاملة.

الليدي غاغا بإطلالة من فالنتينو بحفل الـ Vmas



وبلمسة أخرى ظهرت بنفس اللمسات الفضية، اعتمدت على جمبسوت بلمسات الغليتر اللامعة، من دار فالنتينو، مع معطف طويل من الريش الأبيض، وقناع فضي لامع أيضًا، ليتماشى مع أجواء الحفل الاستعراضي.

تابعي المزيد: "لويس فويتون" تزيّن إطلالات النجمات بأجمل التصاميم

Advertisements



Nicole Richie بفستان أخضر قصير

Nicole Richie بفستان أخضر قصير

يبدو أن نيكول ريتشي أحبت أن تجمع بين لمسات الأنوثة، فاختارت تصميمًا بسيطًا وناعمًا مع الذيل الطويل، وكذلك أن تبدو متناغمة مع أجواء الحفل، فاعتمدت هذا اللون الأخضر الفاقع، والذي نسقت معه حذاء من نفس الدرجة، ورفعت شعرها بالكامل للوراء.



تابعي المزيد: إطلالات النجمات في الحجر المنزلي

Sofia Carson بفستان أحمر أنثوي بكتف واحد

Sofia Carson بفستان أحمر أنثوي بكتف واحد

اعتمدت صوفيا غارسون على موديل أنثوي ناعم، من توقيع غامبتيستا فالي، بتصميم الـ peplum gown المنفوش، نسقت معهما حذاء ناعمًا من جيمي تشو، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، ليكتمل الستايل البسيط.

تابعي المزيد: إطلالات مريحة بالتيشيرت القطني من النجمات العربيات

إليكِ بهذا الألبوم أبرز إطلالات نجمات العالم في حفل MTV Video Music Awards لعام 2020.

تابعي المزيد: شاهدي كيف أصبحت الكمامة والقفازات جزءاً أساسياً من إطلالات النجمات