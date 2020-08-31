إطلالات كاجوال لمظهرك اليومي من زينة مكي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:45 مساءً - زينة مكي، ممثلة ومخرجة لبنانية، وُلدت في الكويت ثم عادت إلى لبنان عند بلوغها 18 عامًا، ودرست كتابة السيناريو والإخراج في "جامعة سيدة اللويزة"، أدَّت زينة مكي العديد من الأدوار التمثيلية، وشاركت في أكثر من 10 أفلام قصيرة، وآخر طويل من بطولتها، تحت اسم "حبة لولو"، كما فازت بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في "مهرجان موناكو" 2012، وقدَّمت العديد من الأعمال الأخرى، أحدثها دانتيل لعام ٢٠٢٠، ولتأنقها في مجال الأزياء واعتمادها المظهر الكاجوال بالأسلوب الشبابي والمريح، استوحينا لكِ من حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام العديدَ من الخيارات الأنيقة، فتألقي على غرارها.



إطلالات رياضية بسيطة

اطلالات رياضية



تحرص زينة مكي على قوامها المتناسق دومًا وتهتمُّ بالرياضة اليومية، ومن وحيها جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات بسيطة رياضية يمكنك اختيارها في النادي أو عند المشي والرياضة المنزلية، حيث تألقت بشورت وبلوزة خفيفين باللون الأسود مع تسريحة الشعر المنسدل لمظهر بسيط، وظهرت ببنطال فوشيا طويل وبلوزة قصيرة باللون الأزرق النيلي من علامة أديداس لمظهر شبابي عصري، وأطلت أيضًا ببنطال أسود قصير مع تيشيرت أبيض مزين برسومات حمراء لعلامة أديداس لخيار أنيق، ونسقت بلوزة رمادية بدرجة فاتحة مع بنطال رياضي واسع بدرجة داكنة من الرمادي، واختارت بلوزة سوداء صيفية وبنطالًا ضيقًا رماديًّا مزينًا بالأزرق الفيروزي.

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خيارات الأزياء اليومية

خيارات كاجول



للأزياء الكاجوال المناسبة لمظهرك اليومي، يمكنك استيحاء عدة خيارات من زينة مكي؛ حيث تأنقت ببنطال الجينز الأخضر بلون الباستيل وبلوزة بنفسجية بلون الباستيل أيضًا ومصممة بأكمام شفافة لزي أنيق وشبابي، وتزينت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز الأزرق مع بليزر بني صيفي لإطلالة عملية، وتجملت في الإطلالة الثالثة بتنورة سوداء مخطَّطة بالأبيض بطريقة رسمية مع بلوزة بيضاء مخططة بالأسود لزي حيادي مميز، وارتدت تنورة وبلوزة باللون الأسود مع المجوهرات الناعمة لمظهر أنثوي فاخر، كما ظهرت ببنطال الجينز الواسع باللون الأزرق مع بلوزة سوداء صيفية مزينة من الأسفل بقماش مفرغ، وزينت اللوك الحيادي بحقيبة حمراء للظهر، وظهرت ببنطال من الجلد الأسود وبلوزة بنفسجية من الصوف مع حقيبة سوداء للخصر.

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